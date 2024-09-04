В Бурятии произвели дрон "Буря-20" для уничтожения объектов в радиусе 70 км

В Бурятии создали беспилотник "Буря-20" для поражения объектов в радиусе 70 км

Бурятские инженеры начали производство беспилотника-носителя "Буря-20", способный поражать цели FPV-дронами в радиусе более 70 км, пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика НПК "Беркут". Согласно тактико-техническим характеристикам устройство потенциально может нести полезную нагрузку порядка 15 кг, потолок высоты — 3 тыс. метров.

"Дрон успешно прошел испытания на полигоне, мы выходим на мелкосерийное производство для дальнейших испытаний",- делятся разработчики на полях Восточного экономического форума.

Беспилотный летательный аппарат оборудован камерой, которая с расстояния в два км обнаруживает цель и передает информацию оператору. После чего при помощи средства видеоконтроля FPV-дрона, транспортируемого "Бурей-20", атакует обнаруженную цель.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Richard Unten (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)