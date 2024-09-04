Бурятские инженеры начали производство беспилотника-носителя "Буря-20", способный поражать цели FPV-дронами в радиусе более 70 км, пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика НПК "Беркут". Согласно тактико-техническим характеристикам устройство потенциально может нести полезную нагрузку порядка 15 кг, потолок высоты — 3 тыс. метров.
"Дрон успешно прошел испытания на полигоне, мы выходим на мелкосерийное производство для дальнейших испытаний",- делятся разработчики на полях Восточного экономического форума.
Беспилотный летательный аппарат оборудован камерой, которая с расстояния в два км обнаруживает цель и передает информацию оператору. После чего при помощи средства видеоконтроля FPV-дрона, транспортируемого "Бурей-20", атакует обнаруженную цель.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Richard Unten (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Блинкена допросят в Конгрессе о бегстве американцев из Афганистана
Американскому госсекретарю Энтони Блинкену направлена повестка с требованием явиться в конгресс для допроса о бегстве граждан США из Афганистана летом 2021 года. Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса решил доставить чиновника байденовской администрации, так как блинкен скрывается от явки для дачи показаний. Соответствующий текст повестки приводит Reuters.
Politico: увольнение директора "Укрэнерго" вызвало хаос в энергетическом секторе
Владимир Кудрицкий, который был председателем правления оператора украинской системы передачи электроэнергии "Укрэнерго", недавно был уволен из-за неспособности осуществить защиту энергетических объектов от ударов Российской Федерации. Это событие плохо сказывается на системе управления энергетикой на Украине, информирует американская медиа-организация в области политической журналистики Politico.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".