В Боливии ввели режим ЧС для борьбы с лесными пожарами

Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо ввел в государстве режим чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров, охвативших значительную часть территории страны, сообщает информационное агентство Reuters.
"Это позволит нам получить более гибкую и эффективную поддержку от дружественных стран и международного сотрудничества", — заявил в обращении руководитель силового ведомства.
Согласно информации бразильского агентства космических исследований Inpe, Боливия сейчас борется с самым большим количеством природных пожаров с 2010 года. Огнем охвачена территория площадью в три млн га. Власти Боливии обратилось за международной помощью для ликвидации буйства стихии.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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