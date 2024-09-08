В Боливии ввели режим ЧС для борьбы с лесными пожарами

Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо ввел в государстве режим чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров, охвативших значительную часть территории страны, сообщает информационное агентство Reuters.

"Это позволит нам получить более гибкую и эффективную поддержку от дружественных стран и международного сотрудничества", — заявил в обращении руководитель силового ведомства.

Согласно информации бразильского агентства космических исследований Inpe, Боливия сейчас борется с самым большим количеством природных пожаров с 2010 года. Огнем охвачена территория площадью в три млн га. Власти Боливии обратилось за международной помощью для ликвидации буйства стихии.

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