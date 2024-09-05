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В Белгородской области сформируют добровольческое подразделение
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В Белгородской области готовят спецотряд "Барс-Белгород"

В Белгородской области сформируют добровольческое подразделение "Барс-Белгород"

Министерство обороны России анонсировало создание и подготовку нового добровольческого подразделения "Барс-Белгород". отряд будет сформирован для обороны региона, в том числе для обеспечения защиты территории в рамках режима контртеррористических операций, сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Подготовка организована от легкого к сложному: проводятся стрельбы из стрелкового оружия, применение гранат, организация обстрелов с открытых и закрытых огневых позиций, работа в составе подразделений в разных вводных боевой подготовки", — цитирует сообщение минобороны РФ ТАСС.

В задачи формируемого подразделения "Барс-Белгород" будут входить защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотными летательными аппаратами, противодействие потенциальным диверсионно-разведывательным группам на территории Белгородской области, а также обеспечение эвакуации мирных жителей.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Международная лицензия Attribution 4.0)

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