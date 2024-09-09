В Асбесте зафиксирована массовая драка в которой пострадал полицейский

Рядом с клубом "Матео" в центре города Асбест (Свердловская область) накануне зафиксирована массовая драка с участием сына местного миллионера — владельца сети учреждений общественного питания, сообщает телеканал РЕН ТВ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает Mash Ural, отпрыск предпринимателя отдыхал в баре с друзьями. У молодых людей произошел конфликт с другими посетителями и стороны передислоцировались на улицу, где диалог на повышенных тонах перерос в большую драку. Очевидцы вызвали на место наряд патрульной службы.

По информации местных СМИ в инциденте пострадал сотрудник правоохранительного ведомства — у него диагностировали черепно-мозговую травму, а также перелом руки. Травмы также, получили еще четыре человека, один из них попал в реанимацию.

"Госпитализация представителя МВД не потребовалась, лечение он будет проходить амбулаторно. В момент конфликта сотрудник из Госавтоинспекции находился вне службы и без форменного обмундирования", — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшедшего. Идёт опрос свидетелей и работа с потерпевшми. Готовится процессуальное решение.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Якоб Беттер (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)