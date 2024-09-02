ВТБ обещает замораживать приложения банка при подозрении на мошенничество

ВТБ планирует частично деактивировать своё приложение, а также систему интернет-банка и перевод этих ресурсов в формат "только для чтения", если у алгоритмов кредитного учреждения возникнут подозрения, что сетевым сервисом пользуются мошенники.

"ВТБ зафиксирует, если злоумышленники попадут в онлайн-банк и начнут задавать нетипичные для конкретного клиента запросы. Интернет-площадка в режиме онлайн закончит подозрительный сеанс и включит "режим чтения" сразу на всех устройствах с онлайн-банком", — поделился алгоритмом нового сервиса старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов в интервью РБК.

Аналитики в целом полагают, что инициативы достаточно действенны, но предостерегают о рисках ложных блокировок и ухода клиентов к более лояльным финансовым институтам. Тем не менее, в настоящий момент банк тестирует новый формат безопасности, в части ограниченного доступа в "ВТБ Онлайн", с будущего месяца мера начнет работать полноценно для целого перечня потенциально рисковых операций.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ли Кэмпбелл (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain)