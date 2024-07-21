Подразделения вооруженных сил России в ходе штурма населенного пункта Красногоровка в ДНР, захватили в плен группу украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
"Штурмовики зачистили многоэтажки, в которых боевики ВСУ организовали огневые позиции для обороны посёлка. В результате слаженных действий, наших бойцов удалось взять, в плен целую группу украинских солдат. Увидев, что сопротивление бессмысленно, всушники сдались", — сообщают в силовом ведомстве.
Красногоровка — крупный населенный пункт Донецкой народной республики, почти десять лет он находится под украинской оккупацией, несмотря на боестолкновения в посёлке до сих пор есть мирные жители, не покинувшие свои жилища. Населенный пункт расположен на расстоянии примерно в 26 километров от Донецка.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Янтарный лич (Creative Commons CC0)
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