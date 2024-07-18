Острая атака на Крым отбита минувшей ночью подразделения вооруженных сил России. По направлению к полуострову в акватории Черного моря были обнаружены и подавлены 10 морских беспилотников. В воздушном пространстве над крымской территорией поражено 33 дрона. Ещё два объекта сбито над Брянской областью, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
Об отражении нападения морских дронов дал информацию ночью и севастопольский губернатор Михаил Развожаев, комментируя громкие звуки, которые слышали местные жители. Одновременно и руководство другого портового города, Новороссийска информировали население ночью об опасности атаки морских дронов.
Над Брянской областью также успешно отражена атака украинских дронов-камикадзе, пострадавших и разрушений нет, комментируют ситуацию власти региона в социальных сетях.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Хамерани (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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