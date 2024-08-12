Журналист Кристофер Миллер поделился в своем аккаунте на платформе X, что бойцы ВСУ предвидят скорое взятие Нью-Йорка, находящегося в ДНР, российскими силами.
Он передал мнение одного из украинских солдат, который предположил, что это может случиться уже в ближайшее время.
В предыдущий день Министерство обороны России объявило о том, что группировка войск "Центр" улучшила свои позиции и нанесла удары по подразделениям ВСУ вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка, находящихся в ДНР.
Поселок Новгородское, ранее известный как Дзержинск до его переименования в 2016 году, а затем в 2021 году переименованный украинскими властями в Нью-Йорк в рамках кампании по дерусификации, расположен на территории ДНР, контролируемой Киевом.
Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины от Украины( Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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