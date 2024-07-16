На торецком направлении штурмовые подразделения российских вооруженных сил осуществили прорыв и освободили от украинских боевиков стратегически важный населённый нукт Южное. По оперативным данным силы ВС РФ уже на подходе к самому Торецку — значимому узлу обороны ВСУ — с нескольких сторон, сообщает издание "Военное дело".
На востоке наши бойцы овладели мощный укрепрайон, выйдя в тыл украинским военным подземному коллектору. На северо-востоке — продвинулись в поселке Дружба. На юге подразделения минобороны РФ выдавили украинские части из села Юрьевка и большей части населённого пункта Нью-Йорк.
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