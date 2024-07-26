Военная служба правопорядка в украинских вооруженных силах сообщила о результатах проверки, проведенной в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ в связи с понесенными потерями. По итогам инспекции некоторые представители командного состава бригады были привлечены к ответственности. При этом служба подчеркнула, что фактов отдачи преступных приказов выявлено не было.

Ранее Генеральный штаб ВСУ информировал о выезде главнокомандующего Александра Сырского в расположение 59-й бригады для выяснения обстоятельств, приведших к потерям. В ходе проверки были обнаружены отдельные управленческие решения и факторы, потенциально негативно влияющие на выполнение боевых задач подразделением. В связи с этим были приняты меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Стоит отметить, что российское Министерство обороны ранее сообщало об успешных действиях группировки войск "Центр" против формирований десяти украинских бригад, включая 59-ю отдельную мотопехотную. По данным ведомства, были отражены пять контратак противника, а его потери составили до 355 военнослужащих.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту населения, подвергавшегося притеснениям со стороны киевского режима на протяжении восьми лет. Глава государства подчеркнул вынужденный характер этих действий, указав на отсутствие альтернативных способов реагирования на возникшие угрозы безопасности.

Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International)