Американский журнал New Lines, ссылаясь на видеоматериалы из социальных сетей, сообщил, что Вооруженные силы Украины могли использовать реактивные системы залпового огня HIMARS в ходе атаки на Курскую область.

В публикации отмечается, что на видео зафиксирован момент, который напоминает удар, нанесенный с использованием системы HIMARS или пусковой установки M270. Согласно данным видеозаписи, это оружие могло быть применено 9 августа вблизи города Рыльск, расположенного в Курской области.

Ранее, 31 мая, представитель Госдепартамента США сообщил РИА Новости, что президент Джо Байден дал Украине разрешение на использование американского оружия для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Впоследствии издание The New York Times, ссылаясь на украинских чиновников, проинформировало, что спустя всего несколько дней после этого разрешения ВСУ использовали системы HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что страны НАТО должны осознавать риски, связанные с их решением разрешить Киеву использовать переданные Западом ракетные комплексы для атак по российской территории. В середине июля Пентагон заявил, что США пока не дают Украине разрешение на использование оперативно-тактических ракет ATACMS для глубоких ударов по России, однако это решение может быть пересмотрено. Позже агентство Associated Press сообщало, что украинское руководство активно оказывает давление на США с целью добиться снятия запрета на использование ATACMS для ударов по российской территории.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине затрудняют мирное урегулирование конфликта и фактически втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. По его словам, участие США и НАТО в конфликте проявляется не только в поставках оружия, но и в подготовке украинских военных на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле также заявляли, что западная военная поддержка Украины не способствует началу мирных переговоров.

Фото: commons.wikimedia.orgU.S. Air Force photo by Senior Airman Beaux Hebert(the image is in the public domain )