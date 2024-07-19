В результате атаки украинских вооруженных сил на центр города Кременная пострадало семь человек. Об этом сообщила Наталия Пащенко, министр здравоохранения ЛНР, через правительственный Telegram-канал региона.

По информации главы города Вячеслава Третьякова, удар был нанесен кассетными боеприпасами по центральной части Кременной. Изначально сообщалось о шести пострадавших, но при повторном обстреле ранение получил также начальник городского отдела полиции.

Все пострадавшие получили ранения в районе городского рынка. Среди них четверо мужчин и три женщины. Трое раненых, после проведения необходимых оперативных вмешательств, помещены в реанимационное отделение. Остальные четверо госпитализированы в хирургическое отделение местной больницы. Их состояние оценивается как стабильное.

Наиболее тяжелое ранение получил один из мирных жителей - у него потеря правой голени. Планируется его перевод в Луганскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Фото: commons.wikimedia.orgМстислав Чернов(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)