Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 88,0206
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 96,0371
Вооруженные силы Украины обстреляли центр Кременной
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Кременной

В результате атаки украинских вооруженных сил на центр города Кременная пострадало семь человек. Об этом сообщила Наталия Пащенко, министр здравоохранения ЛНР, через правительственный Telegram-канал региона.

По информации главы города Вячеслава Третьякова, удар был нанесен кассетными боеприпасами по центральной части Кременной. Изначально сообщалось о шести пострадавших, но при повторном обстреле ранение получил также начальник городского отдела полиции.

Все пострадавшие получили ранения в районе городского рынка. Среди них четверо мужчин и три женщины. Трое раненых, после проведения необходимых оперативных вмешательств, помещены в реанимационное отделение. Остальные четверо госпитализированы в хирургическое отделение местной больницы. Их состояние оценивается как стабильное.

Наиболее тяжелое ранение получил один из мирных жителей - у него потеря правой голени. Планируется его перевод в Луганскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Фото: commons.wikimedia.orgМстислав Чернов(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

Мир

Число жертв в ходе беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75 человек

Число жертв в ходе беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75 человек

В Бангладеше продолжаются масштабные протесты против системы квотирования государственных должностей, которые привели к трагическим последствиям. По последним данным, предоставленным медицинскими работниками агентству AFP, число погибших в результате беспорядков достигло 75 человек.

Читать полностью
В Молдавии осудили новый законопроект про послов иностранцев

В Молдавии осудили новый законопроект про послов иностранцев

В Молдавии разгорается новый политический скандал, связанный с инициативой властей по изменению закона о дипломатической службе. Оппозиционный деятель Илан Шор выступил с резкой критикой этого предложения.

Читать полностью

Общество

Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы

Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы

Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.

Читать полностью
Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью

Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью

От тревожности можно избавиться с помощью дыхательных практик, а также посредством вспоминания таблицы умножения. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Анна Мухина.

Читать полностью

Новости