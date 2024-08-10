МО: танковые соединения выдвинулись в Курскую область для борьбы с ВСУ

На атакованные территории украинскими мобильными группами боевиков в Курской области выдвинулись танковые подразделения российской армии, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

"Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций", — сказано в официальном релизе силового ведомства.

6 августа несколько мобильных бронегрупп киевского режима пересекли государственную границу России и вторглись в ряд посёлков Курской области. Сейчас идёт ликвидация прорвавшихся на территорию нашей страны террористов. В регионе введен режим контртеррористической операции. Противник несёт ощутимые потери, сообщают в минобороны РФ.

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