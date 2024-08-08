Американцы затрудняются в толковании нападения украинских боевиков на приграничные районы Курской области. При этом в США сетуют на ограниченность резервов вооруженных сил Украины, пишет колумнист американского журнала Forbes Дэвид Экс.
Обозреватель анализирует возможные мотивы и цели "обреченной на провал" вылазки ВСУ и рассуждает о том, что брошенные в топку человеческие и технические ресурсы пригодились бы для обороны, например, в Донецкой республике.
Возможно, военнное командование украинских подразделений, считает возможным взять под контроль хотя бы маленький кусочек территории России для того, чтобы впоследствии использовать это как аргумент на предстоящих переговорах. Но проблема американских союзников в том, что им не удержать продолжительное время ни пяди захваченных территорий, резюмируют знакомые с ситуацией на поле боя эксперты.
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