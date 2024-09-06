Украинские боевики ежедневно направляют свои соединения под Курскую область, и при этом несут колоссальные потери, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.
"Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот теряет, очень большие потери несет, и ничего у него не получается", — констатировал командир спецназа "Ахмат".
По информации героя России наши бойцы ликвидировали "очень много" украинских боевиков. также генерал особо отметил, что за сутки на нескольких точках ВСУ понесли серьезный ущерб, в том числе за счет уничтоженной военной техники.
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