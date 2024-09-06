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Алаудинов: ВСУ ежедневно направляют новые соединения под Курск
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Алаудинов: противник каждый день затаскивает под Курск новые силы

Алаудинов: ВСУ ежедневно направляют новые соединения под Курск

Украинские боевики ежедневно направляют свои соединения под Курскую область, и при этом несут колоссальные потери, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.

"Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот теряет, очень большие потери несет, и ничего у него не получается", — констатировал командир спецназа "Ахмат".

По информации героя России наши бойцы ликвидировали "очень много" украинских боевиков. также генерал особо отметил, что за сутки на нескольких точках ВСУ понесли серьезный ущерб, в том числе за счет уничтоженной военной техники.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кузьмин Виталий Владимирович (Attribution-Share Alike 4.0)

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