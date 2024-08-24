В Москве открылся фестиваль с различными культурными мероприятиями

На ВДНХ стартовал фестиваль народов России и стран СНГ

На ВДНХ открылся фестиваль народов России и стран СНГ, где для гостей организованы различные культурные мероприятия. В рамках фестиваля прошли концерт, фотовыставка, дефиле в национальных костюмах, мастер-класс по рисованию традиционных нарядов и кукольный спектакль.

Событие организовано возле павильона "Армения" и включает выступления танцевальных и вокальных коллективов, показ мод и соревнования по шахматам.

Фестиваль организован при поддержке различных государственных и культурных организаций. В воскресенье ожидается продолжение с фестивалем "Абрикос", где состоятся выставка, ярмарка и спортивные турниры, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)