В Москве открылся фестиваль с различными культурными мероприятиями

На ВДНХ открылся фестиваль народов России и стран СНГ, где для гостей организованы различные культурные мероприятия. В рамках фестиваля прошли концерт, фотовыставка, дефиле в национальных костюмах, мастер-класс по рисованию традиционных нарядов и кукольный спектакль.
Событие организовано возле павильона "Армения" и включает выступления танцевальных и вокальных коллективов, показ мод и соревнования по шахматам.
Фестиваль организован при поддержке различных государственных и культурных организаций. В воскресенье ожидается продолжение с фестивалем "Абрикос", где состоятся выставка, ярмарка и спортивные турниры, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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