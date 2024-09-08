Узбекские власти заявили о возвращении 14 детей из РФ

На самолете из Санкт-Петербурга в Ташкент прилетели 14 детей — граждан республики, оставшихся без присмотра родителей, заявили в информационном агентство "Дунё" со ссылкой на внешнедипломатическое ведомство Узбекистана.

По информации СМИ, родители большинства несовершеннолетних до этого подверглись процедуре депортации с территории России из-за нарушения порядка пребывания в юрисдикции нашего государства.

В Узбекистане уже более двух лет действует специальная межведомственная группа по установлению и возвращению на родину детей, оставшихся без родителей в Российской Федерации.

С начала текущего года из нашей страны отправили к месту постоянного жительства почти 65 тыс. граждан других государств, нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан, сообщало МВД РФ в середине лета.

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