Отменённый в России Иван Ургант рассказал, что отправляется работать во Францию и Испанию

Иван Ургант рассказал о своих планах работать за рубежом

Телеведущий Иван Ургант, которому недавно запретили выступать на благотворительном мероприятии в России, рассказал, что продолжит работать за границей.

Иван Ургант анонсировал в своём Telegram-канале выступление во Франции и Испании. Звезда ТВ выступит в Европе и телеведущим Владимиром Познером.

В мокроблоге Ургант разместил фоторафии в компании старшего товарища. Корифеи российского телевидени облачены на фото в элегантных чёрных костюмах.

"Впервые в Испании и Франции путешествия Познера и Урганта", — гласит подпись на афише.

Знаменитости планируют порадовать европейских зрителей в середине октября этого года.

Попытки Ивана Урганта появиться на российской сцене успехом не увенчались. Телеведущий собирался выступить на благотворительном музыкальном фестивале "Антон тут рядом", однако планы по каким-то причинам сорвались.