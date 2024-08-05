Отменённый в России Иван Ургант рассказал, что отправляется работать во Францию и Испанию

Телеведущий Иван Ургант, которому недавно запретили выступать на благотворительном мероприятии в России, рассказал, что продолжит работать за границей.
Иван Ургант анонсировал в своём Telegram-канале выступление во Франции и Испании. Звезда ТВ выступит в Европе и телеведущим Владимиром Познером.
В мокроблоге Ургант разместил фоторафии в компании старшего товарища. Корифеи российского телевидени облачены на фото в элегантных чёрных костюмах.
"Впервые в Испании и Франции путешествия Познера и Урганта", — гласит подпись на афише.
Знаменитости планируют порадовать европейских зрителей в середине октября этого года.
Попытки Ивана Урганта появиться на российской сцене успехом не увенчались. Телеведущий собирался выступить на благотворительном музыкальном фестивале "Антон тут рядом", однако планы по каким-то причинам сорвались.
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