Телеведущий Иван Ургант впервые за 2 года выступит на российской сцене

Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале после двух лет безработицы.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнтот старс", звезда ТВ Иван Ургант возвращается на российскую сцену. Ургант поучаствует в багодтварительном мероприятии. Знаменитость поддержит детей с особенностями развития.
На музыкальном фестивале под названием "Антон тут рядом" телеведущий выступит под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Средства от мероприятия пополнят негосударственный благотворительный фонд, занимающийся состемной поддержкой людей с аутизмом.
Иван Ургант недавно снялся в кино. Он сыграл главную роль в картине Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал", снятой по мотивам рассказов Юрия Казакова.
фото: соцсети
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