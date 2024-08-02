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  • Опубликована вчера в 23:18

Телеведущий Иван Ургант впервые за 2 года выступит на российской сцене

Все-таки продавили: телеведущий Иван Ургант возвращается на российскую сцену

Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале после двух лет безработицы.

Как сообщает Telegram-канал "Блокнтот старс", звезда ТВ Иван Ургант возвращается на российскую сцену. Ургант поучаствует в багодтварительном мероприятии. Знаменитость поддержит детей с особенностями развития.

На музыкальном фестивале под названием "Антон тут рядом" телеведущий выступит под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Средства от мероприятия пополнят негосударственный благотворительный фонд, занимающийся состемной поддержкой людей с аутизмом.

Иван Ургант недавно снялся в кино. Он сыграл главную роль в картине Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал", снятой по мотивам рассказов Юрия Казакова.

фото: соцсети

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