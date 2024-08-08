Уоррен Баффетт инвестировал в американские гособлигации более 234 млрд долларов

По итогам полугодия инвесткомпания 93-летнего мультимиллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела краткосрочные американские гособлигации (US Treasury Bills, T-bill) боле чем 234 млрд долларов. Примечательно что объём данных ценных бумаг, находящихся во владении Федеральной резервной системы США, сейчас составляет чуть более 195 млрд долларов, сообщают деловые СМИ.

В соотношении с минувшим годом суперинвестор кардинально нарастил свой портфель T-bills — в конце прошлого года он составлял порядка 130 млрд долларов, или на 81% меньше, чем сейчас. По оценкам аналитиков, по итогам отчетного периода данные вложения принесут компании доход в размере более чем 12 млрд долларов.

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