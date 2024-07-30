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Россельхозбанк подтвердил информацию о продолжении работы карт UnionPay за границей
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Россельхозбанк подтвердил информацию о продолжении работы карт UnionPay за границей

Россельхозбанк подтвердил, что банковские карты платежной системы UnionPay продолжат функционировать за границей, несмотря на предупреждение о возможных трудностях после 19 июля. Банк обеспечивает проведение транзакций в 70 странах мира на четырех континентах, по информации из их Telegram-канала.

Ранее РСХБ порекомендовал владельцам карт снять наличные за рубежом для избежания возможных проблем с расчетами.

Фото: commons.wikimedia.org/彩色琪子 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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