Россельхозбанк с 19 июля приостанавливает операции по картам Union Pay, о чем уже оповещены клиенты. Это решение связано с давлением США, несмотря на то, что Китай сохраняет партнерские отношения с Россией. Клиентам предложено обналичить средства, хотя сами средства остаются на счетах, но заморожены, сообщает Вечерняя Москва.
В то же время другие банки, такие как Газпромбанк, Примсоцбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк, продолжают работу с Union Pay, так как ограничения могли бы негативно сказаться на китайско-российской торговле и энергетических сделках.
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