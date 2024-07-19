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Эксперт Беляев: причина приостановки работы карт Россельхозбанка с Union Pay — давление США
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Эксперт Беляев: причина приостановки работы карт Россельхозбанка с Union Pay — давление США

Россельхозбанк с 19 июля приостанавливает операции по картам Union Pay, о чем уже оповещены клиенты. Это решение связано с давлением США, несмотря на то, что Китай сохраняет партнерские отношения с Россией. Клиентам предложено обналичить средства, хотя сами средства остаются на счетах, но заморожены, сообщает Вечерняя Москва.

В то же время другие банки, такие как Газпромбанк, Примсоцбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк, продолжают работу с Union Pay, так как ограничения могли бы негативно сказаться на китайско-российской торговле и энергетических сделках.

Фото: flickr.com/Masaru Kamikura (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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