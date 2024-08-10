Умерла бывшая гендиректор Youtube Сьюзан Воджицки, в гараже которой создали Google

Бывшая руководитель Youtube, в гараже которой создали Google, Сьюзан Воджицки скончалась от онкологии в возрасте 56 лет. В последние два года она боролась с раком лёгких и оставила работу в it-гиганте, сообщает главный исполнительный директор Google Сундар Пинчаи в соцсети X (запрещённой на территории РФ).

"Она была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир", — пишет её коллега.

Также подтвердил грустные известия супруг Сьюзан, Деннис Тропер. Они поженилась четверть века назад, у семьи в браке есть пятеро детей.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Энтони Кинтано (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)