Умерла бывшая гендиректор Youtube Сьюзан Воджицки, в гараже которой создали Google

Бывшая руководитель Youtube, в гараже которой создали Google, Сьюзан Воджицки скончалась от онкологии в возрасте 56 лет. В последние два года она боролась с раком лёгких и оставила работу в it-гиганте, сообщает главный исполнительный директор Google Сундар Пинчаи в соцсети X (запрещённой на территории РФ).
"Она была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир", — пишет её коллега.
Также подтвердил грустные известия супруг Сьюзан, Деннис Тропер. Они поженилась четверть века назад, у семьи в браке есть пятеро детей.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Энтони Кинтано (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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