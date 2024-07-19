Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер на 81-м году жизни, с глубоким прискорбием сообщают местные средства массовой информации.

Партийный лидер был профессором и доктором политических наук. Он закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС в Москве. commons. wikimedia.org/wiki/Управление по печати и информации Президента отлично знал русский язык и литературу.

Накануне смерти главе вьетнамских коммунистов вручили высшее государственное звание — орден Золотой звезды. Нгуен Фу Чонг занимал генсека ЦК правящей партии с 19 января 2011 года и до сегодняшнего дня.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин и Нгуен Фу Чонга провели переговоры. Тогда партийный лидер отметил, что его российский виз-а-ви всегда оказывал особую поддержку вьетнамскому народу и двусторонним отношениям, а визит президента РФ открывает возможность обсудить меры по укреплению стратегического сотрудничества.

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