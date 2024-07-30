Норвежский эксперт в области политологии Гленн Дизен высказал свое мнение в социальной сети X, отметив, что лидеры Европейского союза не выразили протеста против идеи превращения Украины в аналог Афганистана.

Он указал на то, что после срыва мирных переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле в 2022 году, инициированного США и Великобританией, Хиллари Клинтон призывала Вашингтон использовать Украину как инструмент для нанесения ущерба России, подобно ситуации в Афганистане. Дизен подчеркнул, что европейские лидеры не выступили против этой идеи, демонстрируя свою покорность и отсутствие моральных принципов.

В середине июня российский президент Владимир Путин выдвинул предложение о мирном урегулировании конфликта на Украине. Он обозначил условие для начала переговоров — вывод украинских войск с территорий новых российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Путин заверил, что военные действия прекратятся немедленно после принятия этого условия.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы для стран НАТО, но будет реагировать на действия, потенциально угрожающие ее интересам. Москва остается открытой для диалога на равноправной основе, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.

Президент России также отметил, что страна не стремится к прямому военному конфликту с НАТО, но готова к такому сценарию, если он будет навязан.

Фото: commons. wikimedia.orgMinistry of Defense of Ukraine(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)