Работающим по эгидой украинской администрации госслужащим на контролируемой ВСУ территории в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области поступил приказ начинать подготовку и организацию эвакуации, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Куда побегут эти чиновники, пока точной информации нет. Одновременно известно, что их коллег из Херсона некоторое время назад эвакуировали в населённый пункт Чернобаевка. Впрочем, сейчас их в срочном порядке вывозят из Чернобаевки в направлении Николаева, сообщает тот же источник.

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