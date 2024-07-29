Трагический инцидент произошел на побережье итальянского города Кротоне, где украинский специалист в области инженерии скончался на пляже, пытаясь избежать встречи с роем насекомых. Об этом сообщает итальянское периодическое издание.

Согласно информации из источника, 47-летний гражданин Украины, работавший инженером, проводил отпуск на пляже вместе с родными. Внезапно он заметил поблизости группу жалящих насекомых. Известно, что мужчина имел повышенную чувствительность к яду этих летающих членистоногих. Охваченный паникой, он бросился в море в попытке уйти от опасности, но, это привело к летальному исходу.

Изначально предполагалось, что причиной смерти стала тяжелая аллергическая реакция. Однако позже выяснилось, что кончина украинского специалиста наступила вследствие острого недуга, вызванного сильным эмоциональным потрясением.

Медицинские эксперты пришли к такому заключению, в частности, из-за отсутствия на теле погибшего каких-либо следов от укусов насекомых.

Фото: commons. wikimedia.orgМихаэль Грмек(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)