Согласно недавнему исследованию Киевского института социологических исследований, наблюдается значительный рост числа украинцев, готовых к территориальным компромиссам ради завершения конфликта с Россией. За прошедший год эта доля увеличилась в три раза.

Опрос проводился в два этапа: в мае и июне 2024 года, охватив более 3000 респондентов старше 18 лет. Методология исследования основывалась на телефонных интервью, с заявленной статистической погрешностью не превышающей 5%.

Результаты показывают динамику изменения общественного мнения. Если в период с мая 2022 по май 2023 года ситуация оставалась относительно стабильной, с 8-10% респондентов, готовых к уступкам, то после мая 2023 года наметился постепенный рост этого показателя. К концу 2023 года он достиг 19%, в феврале 2024 года — 26%, а к маю 2024 года увеличился до 32%.

Параллельно с этим исследованием, издание "Зеркало недели" опубликовало результаты другого опроса, согласно которому 44% жителей Украины готовы к мирным переговорам с Россией.

На фоне этих данных стоит отметить, что ранее президент России выступил с предложениями по мирному урегулированию конфликта. Среди условий были названы немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск с территорий, которые Россия считает своими новыми регионами. Также были выдвинуты требования к Киеву об отказе от намерений вступить в НАТО, проведении демилитаризации и денацификации, принятии нейтрального статуса. Кроме того, российский лидер упомянул необходимость отмены санкций против России.

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