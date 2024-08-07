Украинские хлебопеки могут остановиться из-за роста цен на муку и энергоносители

Украинские хлебные комбинаты очутились на грани остановки работы из-за взрывного роста стоимости муки и других производственных издержек, стремительно выросших в цене, а также серьёзных проблем с энергоснабжением, сообщают СМИ.
За два первых летних месяца ключевые производители хлеба в республике не смогли войти в норматив рентабельности, а многие и вовсе получили убыток. Это произошло на фоне мощно прибавившей в цене, более чем в полтора раза, за несколько месяцев муки, которая, в свою очередь, дает примерно 40 процентов в себестоимости хлеба.
Есть проблемы и с энергоснабжением. В структуре себестоимости продукции первой необходимости существенную долю занимают расходы на электроэнергию. Цены на хлеб нужно поднимать на 15-20%, иначе многие хлебозаводы могут прекратить работу, что приведет к перебоям в поставках хлеба, считают участники рынка.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Twice25 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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