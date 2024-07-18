Киевский режим и ключевые международные держатели облигаций суверенного долга Украины на этой неделе вошли во второй раунд переговоров о реструктуризации более 20 млрд долгов Незалежной перед мировыми инвесторами. Финальная дата наступает через две недели - 1 августа, сообщает агентство Bloomberg.
Ещё пару лет назад владельцы просроченных облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы для украинских властей, полагая, что к этому времени конфликт уже завершится и средства начнут возвращаться. Очевидно, что с проблемной дебиторкой вопрос решён не будет ещё продолжительное время.
Сейчас несостоятельные власти республики просят кредиторов согласиться на крупные списания тела долга, а сами выплаты, даже по процентам отсрочить на боле поздний срок. К консенусу стороны прийти пока не могут.
МИД: западные страны хотели финансировать покушение на Путина
МИД РФ выразил уверенность, что финансирование покушения на Владимира Путина происходило на деньги партнёров Киева.
За замену Байдена высказались 70% американцев
Согласно недавнему социологическому исследованию, проведенному службой AP-NORC, подавляющее большинство граждан США полагает, что действующему президенту Джо Байдену следует отказаться от участия в предстоящих выборах, уступив место другому кандидату от Демократической партии.
NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением
В России нет понятия "домашнее насилие". Кроме того, жертвой может стать не только женщина, но и мужчина. Об этом NewsInfo.Ru сообщила кандидат юридических наук, автор диссертации о домашнем насилии Алена Гордейчик.
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном
В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.