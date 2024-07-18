Киевский режим и ключевые международные держатели облигаций суверенного долга Украины на этой неделе вошли во второй раунд переговоров о реструктуризации более 20 млрд долгов Незалежной перед мировыми инвесторами. Финальная дата наступает через две недели - 1 августа, сообщает агентство Bloomberg.

Ещё пару лет назад владельцы просроченных облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы для украинских властей, полагая, что к этому времени конфликт уже завершится и средства начнут возвращаться. Очевидно, что с проблемной дебиторкой вопрос решён не будет ещё продолжительное время.

Сейчас несостоятельные власти республики просят кредиторов согласиться на крупные списания тела долга, а сами выплаты, даже по процентам отсрочить на боле поздний срок. К консенусу стороны прийти пока не могут.