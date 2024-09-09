Украинский МИД отозвал своего временного поверенного из Тбилиси

Назначенный на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного незалежной из Грузии с мотивировкой, из-за "полного непонимания реалий дипломатии", сообщает РБК.
По мнению главы внешнедипломатического ведомства, министерство иностранных дел должно соответствовать реалиям государства, которое находится в состоянии войны, послы и представители державы "не могут быть оторванными от реалий", считает Андрей Сибига.
Должность временного поверенного в делах Украины в Грузии до последнего времени занимал Михаил Харишин.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Эндрю Миллиган сумо (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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