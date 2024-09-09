Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии
  1. Главная
  2. Мир

Украинский МИД отозвал своего временного поверенного из Тбилиси

Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии

Назначенный на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного незалежной из Грузии с мотивировкой, из-за "полного непонимания реалий дипломатии", сообщает РБК.

По мнению главы внешнедипломатического ведомства, министерство иностранных дел должно соответствовать реалиям государства, которое находится в состоянии войны, послы и представители державы "не могут быть оторванными от реалий", считает Андрей Сибига.

Должность временного поверенного в делах Украины в Грузии до последнего времени занимал Михаил Харишин.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Эндрю Миллиган сумо (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

Мир

Через три года Маск может стать первым триллионером планеты

Через три года Маск может стать первым триллионером планеты

Миллиардер Илон Маск получит статус первого триллионере планеты, прогнозируют аналитики компании Informa Connect Academy, которая мониторит финансовое состояние богатейших жителей Земли. по оценкам экспертов, бизнесмен сможет стать обладателем рекордной суммы к 2027 году.

Читать полностью
Депутат Госдумы призвал канцлера ФРГ Шольца покаяться за поддержку Киева

Депутат Госдумы призвал канцлера ФРГ Шольца покаяться за поддержку Киева

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом покаяться перед Россией и ее народом за его роль в разжигании конфликта на Украине.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.

Читать полностью

Новости