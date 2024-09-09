Украинский МИД отозвал своего временного поверенного из Тбилиси

Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии

Назначенный на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного незалежной из Грузии с мотивировкой, из-за "полного непонимания реалий дипломатии", сообщает РБК.

По мнению главы внешнедипломатического ведомства, министерство иностранных дел должно соответствовать реалиям государства, которое находится в состоянии войны, послы и представители державы "не могут быть оторванными от реалий", считает Андрей Сибига.

Должность временного поверенного в делах Украины в Грузии до последнего времени занимал Михаил Харишин.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Эндрю Миллиган сумо (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)