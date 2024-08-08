Ученые из Казани смогли на четверть увеличить урожайность пшеницы

Прогрессивная технология подразумевает двухэтапный процесс обработки семенных посевов яровой пшеницы. Это даёт рост урожайности в 24%, свидетельствуют результаты опытных исследований селекционеров из из Казанского государственного аграрного университета, сообщает РИА Новости.
Алгоритм позволяет подсушить всходы и защитить их от болезней. Ученые предлагают обрабатывать агроматериал специальным препаратом "Псевдобактерин-2" дважды: когда начинает формироваться колос и за 15 дней до жатвы урожая.
Исследователи делают акцент на том, что данная методика не предполагает применение дорогостоящих препаратов и может быть реализована с использованием уже имеющейся в большинстве отечественных хозяйств техники.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ксюша Азикова (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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