Ученые из Казани смогли на четверть увеличить урожайность пшеницы

Прогрессивная технология подразумевает двухэтапный процесс обработки семенных посевов яровой пшеницы. Это даёт рост урожайности в 24%, свидетельствуют результаты опытных исследований селекционеров из из Казанского государственного аграрного университета, сообщает РИА Новости.

Алгоритм позволяет подсушить всходы и защитить их от болезней. Ученые предлагают обрабатывать агроматериал специальным препаратом "Псевдобактерин-2" дважды: когда начинает формироваться колос и за 15 дней до жатвы урожая.

Исследователи делают акцент на том, что данная методика не предполагает применение дорогостоящих препаратов и может быть реализована с использованием уже имеющейся в большинстве отечественных хозяйств техники.

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