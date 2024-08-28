Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Участники СВО из проекта
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Стажировку в парламенте пройдут участники программы "Время героев"

Участники СВО из проекта "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме

С участниками специальной военной операции, занятыми в проекте "Время героев" поделятся опытом законотворческой деятельности депутаты Госдумы РФ. Распоряжение об утверждении порядка прохождения такой стажировки в нижней палате парламента и ее аппарате подписал спикер Вячеслав Володин. Несколько народных избранников уже получили статус наставников.

"Важно задействовать все механизмы, чтобы помогать участникам спецоперации, в том числе и вовлекая их в активную политическую жизнь", — считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

В частности, планируется, что участники проекта "Время героев" детально узнают о структуре Госдумы, познакомятся с особенностями прохождения госслужбы в аппарате парламента.

Другие парламентские партии, КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди" также позитивно воспринимают образовательную инициативу. И не прочь поделится знаниями и опытом с потенциальным кадровым резервом из числа участников СВО.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Великобритания и ФРГ готовят двустороннее оборонное соглашение

Великобритания и ФРГ готовят двустороннее оборонное соглашение

Глава кабмина Великобритании Кир Стармер 28 сентября проведёт переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем. Цель диалога: подготовка нового двустороннего соглашения, призванного углубить сотрудничество между государствами в сфере обороны, сообщает пресс-служба британского правительства.

Читать полностью
Израильские военные блокировали больницы в Тулькарме

Израильские военные блокировали больницы в Тулькарме

Палестинское информационное агентство WAFA сообщает об ограничении доступа к медицинским учреждениям.

Читать полностью

Общество

Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете

Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете

Более трети пользователей сети в нашей стране убеждены, что включенный режим "инкогнито" при активности в интернете действительно скрывает их действия в виртуальном пространстве, приводят данные исследования платформа Calltouch.

Читать полностью
Глава ТАСС считает, что ИИ не может заменить журналиста

Глава ТАСС считает, что ИИ не может заменить журналиста

Глава ТАСС Андрей Кондрашов поделился своим мнением о возможностях искусственного интеллекта в сфере журналистики.

Читать полностью

Новости