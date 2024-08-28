Стажировку в парламенте пройдут участники программы "Время героев"

С участниками специальной военной операции, занятыми в проекте "Время героев" поделятся опытом законотворческой деятельности депутаты Госдумы РФ. Распоряжение об утверждении порядка прохождения такой стажировки в нижней палате парламента и ее аппарате подписал спикер Вячеслав Володин. Несколько народных избранников уже получили статус наставников.
"Важно задействовать все механизмы, чтобы помогать участникам спецоперации, в том числе и вовлекая их в активную политическую жизнь", — считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.
В частности, планируется, что участники проекта "Время героев" детально узнают о структуре Госдумы, познакомятся с особенностями прохождения госслужбы в аппарате парламента.
Другие парламентские партии, КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди" также позитивно воспринимают образовательную инициативу. И не прочь поделится знаниями и опытом с потенциальным кадровым резервом из числа участников СВО.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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