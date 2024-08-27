Участники СВО и их дети массово поступают на учёбу в медвузы

Ключевые российские медицинские вузы набрали в два-три раза больше учащихся по квоте для участников спецоперации и их детей, дающей право в некоторых случаях поступать без экзаменов, сообщает РБК.

Всего в рамках данной программы на 2024/25 учебный год по направлениям бакалавриата, специалитета и базового высшего образования были приняты без малого 15 тыс. человек, в минувшем году по данной квоте зачислили 8,6 тыс. учащихся, приводят данные в министерстве образования и науки.

Помимо лечебного профиля, у льготников популярностью пользуется информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, инженерные специальности, а также педагогическое образование, заявили в профильном ведомстве.

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