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Российская орбитальная станция будет управлять флотилией спутников
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Российская орбитальная станция будет управлять флотилией спутников

Российская орбитальная космическая станция будет управлять целой флотилией малых спутников на околоземной орбите, рассказал в интервью ТАСС генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"Мы ставим новые цели, абсолютно нетипичные для современных отечественных и иностранных космических аппаратов: например, прямо со станции будет вестись управление семейством малых космических аппаратов", — делится дважды Герой Советского союза.

Проект нового орбитального комплекса утверждён осенью минувшего года президентом России Владимиром Путиным. Запуск первого модуля станции запланировали на 2027 год, а начало работы космонавтов — на 2028 год. Создание платформы позволит продолжить российскую пилотируемую программу с учетом выхода из проекта международной космической станции.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/НАСА /Экипаж-2 (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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