Пункт временной дислокации украинских боевиков с иностранными наемниками ликвидирован в городе Николаевка под Славянском в пока контролируемой ВСУ территории Донецкой народной республики, сообщает в социальных сетях председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Гостиница "Заря" использовалась в качестве ПВД оккупантов — боевиков ВСУ и иностранных наемников", — информирует активист.
По информации с мест, уничтожены как минимум несколько десятков солдат противника. О поражении отеля "Заря" в Николаевке украинские медиа писали еще 3 сентября. Сейчас всё подтверждено объективно.
Минобороны РФ подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре.
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