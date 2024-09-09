Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Рогов: под Славянском ликвидирован пункт дислокации ВСУ с зарубежными наемниками
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

У Славянска ударом ракеты уничтожили пункт ВСУ с зарубежными наемниками

Рогов: под Славянском ликвидирован пункт дислокации ВСУ с зарубежными наемниками

Пункт временной дислокации украинских боевиков с иностранными наемниками ликвидирован в городе Николаевка под Славянском в пока контролируемой ВСУ территории Донецкой народной республики, сообщает в социальных сетях председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Гостиница "Заря" использовалась в качестве ПВД оккупантов — боевиков ВСУ и иностранных наемников", — информирует активист.

По информации с мест, уничтожены как минимум несколько десятков солдат противника. О поражении отеля "Заря" в Николаевке украинские медиа писали еще 3 сентября. Сейчас всё подтверждено объективно.

Минобороны РФ подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Toronto_guy (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Мир

Совбез Белоруссии: концепцию безопасности Союзного государства представят в 2025 году

Совбез Белоруссии: концепцию безопасности Союзного государства представят в 2025 году

Россия и Белоруссия в будущем году планируют одобрить новую концепцию безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности двух держав, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. проекты обоих документов обещают обнародовать в ближайшее время.

Читать полностью
Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии

Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии

Назначенный на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного незалежной из Грузии с мотивировкой, из-за "полного непонимания реалий дипломатии", сообщает РБК.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.

Читать полностью

Новости