Власти США ограничили предоставление данных трем телеканалам из РФ

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело ограничение на предоставление телекоммуникационных данных без разрешения "Первому каналу", "России-1" и НТВ.

Кроме этого американские власти ввели санкции против медиахолдинга "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, сообщается в официальном заявлении властей США.

Ограничения также вводятся в отношении компании "Алгоритм", издания "Новое Восточное Обозрение" и автономной некоммерческой организации "Диалог". По мнению представителей американского минфина, таким образом Соединенные Штаты реагируют на возможное влияние российской стороны на президентские выборы в США в текущем году.

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