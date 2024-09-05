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Минфин США запретил предоставление контента трем телеканалам из РФ
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Власти США ограничили предоставление данных трем телеканалам из РФ

Минфин США запретил предоставление контента трем телеканалам из РФ

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело ограничение на предоставление телекоммуникационных данных без разрешения "Первому каналу", "России-1" и НТВ.

Кроме этого американские власти ввели санкции против медиахолдинга "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, сообщается в официальном заявлении властей США.

Ограничения также вводятся в отношении компании "Алгоритм", издания "Новое Восточное Обозрение" и автономной некоммерческой организации "Диалог". По мнению представителей американского минфина, таким образом Соединенные Штаты реагируют на возможное влияние российской стороны на президентские выборы в США в текущем году.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Другой верующий (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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