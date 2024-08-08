Американцы в начале лета увеличили закупки платины из РФ

Соединенные штаты в первый летний месяц существенно активизировали закупки платины у своих российских контрагентов. В денежном выражении импорт превысил 104 млн долларов, это на 17% больше, чем месяцем ранее, приводит оперативные данные статистическая служба США.

Впрочем, по итогам первых шести месяцев текущего года импорт составил более 469 миллионов долларов, сократившись почти на треть к аналогичному периоду предыдущего года. Помимо России, важными поставщиками американских потребителей по этой товарной позиции являются ЮАР, Германия, Бельгия и Великобритания.

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