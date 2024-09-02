Пентагон согласовал с Израилем возвращение тел убитых в Газе заложников

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел переговоры со своим израильским виз-а-ви Йоавом Галантом. В рамках диалога стороны согласовали возвращение тел заложников, захваченных в октябре минувшего года и погибших на территории Газы, приводит информацию пресс-служба американского минобороны.
Руководитель Пентагона особо отметил, что активисты ХАМАС должны быть привлечены к ответу за свои преступления. Также оба силовика подтвердили свой настрой на оперативное достижение договора о прекращении огня, с целью освободить всех остающихся у террористов заложников.
В последний день лета в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа были обнаружены тела шести застреленных граждан, находившихся в заложниках.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Министр обороны США (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Байден анонсировал новую инициативу о прекращении огня в Газе
Глава Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал инициативу по соглашению об освобождении заложников и перемирии в секторе Газе на предстоящей неделе, сообщает Axios со ссылкой на советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
"Ренхап": в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках
Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи приступили к расследованию против бесплатного мессенджера для мгновенного обмена аудио- и видео сообщениями Telegram по примеру Французской Республики. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Республики Корея Рёнхап со ссылкой на полицию.
Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии
Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость
Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.