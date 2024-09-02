Пентагон согласовал с Израилем возвращение тел убитых в Газе заложников

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел переговоры со своим израильским виз-а-ви Йоавом Галантом. В рамках диалога стороны согласовали возвращение тел заложников, захваченных в октябре минувшего года и погибших на территории Газы, приводит информацию пресс-служба американского минобороны.

Руководитель Пентагона особо отметил, что активисты ХАМАС должны быть привлечены к ответу за свои преступления. Также оба силовика подтвердили свой настрой на оперативное достижение договора о прекращении огня, с целью освободить всех остающихся у террористов заложников.

В последний день лета в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа были обнаружены тела шести застреленных граждан, находившихся в заложниках.

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