Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Власти США согласовали с Израилем возвращение тел заложников из Газы
  1. Главная
  2. Мир

Пентагон согласовал с Израилем возвращение тел убитых в Газе заложников

Власти США согласовали с Израилем возвращение тел заложников из Газы

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел переговоры со своим израильским виз-а-ви Йоавом Галантом. В рамках диалога стороны согласовали возвращение тел заложников, захваченных в октябре минувшего года и погибших на территории Газы, приводит информацию пресс-служба американского минобороны.

Руководитель Пентагона особо отметил, что активисты ХАМАС должны быть привлечены к ответу за свои преступления. Также оба силовика подтвердили свой настрой на оперативное достижение договора о прекращении огня, с целью освободить всех остающихся у террористов заложников.

В последний день лета в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа были обнаружены тела шести застреленных граждан, находившихся в заложниках.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Министр обороны США (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

Мир

Байден анонсировал новую инициативу о прекращении огня в Газе

Байден анонсировал новую инициативу о прекращении огня в Газе

Глава Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал инициативу по соглашению об освобождении заложников и перемирии в секторе Газе на предстоящей неделе, сообщает Axios со ссылкой на советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

Читать полностью

"Ренхап": в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках

Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи приступили к расследованию против бесплатного мессенджера для мгновенного обмена аудио- и видео сообщениями Telegram по примеру Французской Республики. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Республики Корея Рёнхап со ссылкой на полицию.

Читать полностью

Общество

Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии

Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии

Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.

Читать полностью
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.

Читать полностью

Новости