Антонов: США не смогли подготовить пилотов ВСУ по управлению F-16

Американские специалисты из ВВС толком не смогли подготовить пилотов управлять вооруженных сил Украины американскими истребителями F-16, считает посол нашей страны в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
"Выглядит забавно, когда F-16 в над Украиной поражает система Patriot из США. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить украинских военнослужащих", — резюмирует российский дипломат.
Первый из шести переданных ВСУ прошедшим летом истребителей F-16 рухнул в зоне боевых действий 26 августа. Летательный аппарат, по информации СМИ, могли сбить подразделения украинской противовоздушной обороны из американского ЗРК Patriot. В Пентагоне впрочем, пока говорят, что не могут подтвердить данное утверждение.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Военно-воздушные силы США (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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