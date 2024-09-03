Американские специалисты из ВВС толком не смогли подготовить пилотов управлять вооруженных сил Украины американскими истребителями F-16, считает посол нашей страны в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Выглядит забавно, когда F-16 в над Украиной поражает система Patriot из США. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить украинских военнослужащих", — резюмирует российский дипломат.

Первый из шести переданных ВСУ прошедшим летом истребителей F-16 рухнул в зоне боевых действий 26 августа. Летательный аппарат, по информации СМИ, могли сбить подразделения украинской противовоздушной обороны из американского ЗРК Patriot. В Пентагоне впрочем, пока говорят, что не могут подтвердить данное утверждение.

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