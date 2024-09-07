Reuters: США и Ирак определили график и порядок вывода сил коалиции

Соединенные Штаты и Ирак совместно утвердили график вывода войск международной коалиции. В соответствии с соглашением основная часть подразделений будут передислоцированы из республики ровно через двенадцать месяцев, к сентябрю 2025 года, а оставшиеся соединения — к концу 2026 года, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как известно из инсайдов, план был в основе одобрен, но будет необходимо окончательное подписание документа на высоком уровне, между Багдадом и Вашингтоном. Дата, когда о нем будет объявлено, также пока точно не установлена.
"Сейчас мы находимся на грани перевода отношений между Ираком и членами международной коалиции на новый уровень, сосредоточившись на двусторонних отношениях в военной, экономической, культурной сферах и сфере безопасности", — поделился советник премьер-министра Ирака по иностранным делам Фархад Алаалдин.
Войска объединенной коалиции, преимущественно из США, вступили массово на территорию Ирака в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. За два десятилетия количество американских военнослужащих расквартированных в восточном государстве неуклонно сокращается.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джонатан К. Кнаут (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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