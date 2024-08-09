США планирует нарастить выручку до 100 млрд долларов от торговли оружием

Доходы от реализации вооружений Соединенными Штатами запланированы на этот год в сумме более 100 млрд рублей, соответствующим прогнозом поделились в министерстве обороны США.
По информации военного ведомства сейчас выручка от этого бизнеса уже превысила 80 млрд долларов, плюс, законтрактовано ещё на более чем 20 млрд долларов, так что планы вполне реализуемые.
При этом, для сравнения, годом ранее, суммарно доход едва превысил 66 млрд долларов. Как полагают в Пентагоне, ажиотажный спрос на американское оружие среди партнеров Запада возрос после того, как ВПК США начал поставлять вооружения Украине два года назад.
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