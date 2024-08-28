Переговоры по оборонному договору проведут Шольц и Стармер

Глава кабмина Великобритании Кир Стармер 28 сентября проведёт переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем. Цель диалога: подготовка нового двустороннего соглашения, призванного углубить сотрудничество между государствами в сфере обороны, сообщает пресс-служба британского правительства.
"Речь идёт о большой перезагрузке отношений Великобритании с Европой. Она будет основываться на оборонном договоре, который сейчас готовится между двумя странами и который, как предполагается, будет готов осенью", — цитируют заявление европейские СМИ.
Также на финальном этапе новое партнерство, которое планируется ратифицировать в начале будущего года. Этот пакт затронет доступ к рынку, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Раймонд Спеккинг (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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