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Великобритания и ФРГ готовят двустороннее оборонное соглашение
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Переговоры по оборонному договору проведут Шольц и Стармер

Великобритания и ФРГ готовят двустороннее оборонное соглашение

Глава кабмина Великобритании Кир Стармер 28 сентября проведёт переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем. Цель диалога: подготовка нового двустороннего соглашения, призванного углубить сотрудничество между государствами в сфере обороны, сообщает пресс-служба британского правительства.

"Речь идёт о большой перезагрузке отношений Великобритании с Европой. Она будет основываться на оборонном договоре, который сейчас готовится между двумя странами и который, как предполагается, будет готов осенью", — цитируют заявление европейские СМИ.

Также на финальном этапе новое партнерство, которое планируется ратифицировать в начале будущего года. Этот пакт затронет доступ к рынку, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Раймонд Спеккинг (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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