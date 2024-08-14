Лучший пикап России скоро станет дороже на миллион: в чём причина

Недавно УАЗ «Пикап» 2024 года был признан лучшим в своем классе среди моделей, доступных на российском рынке, главным образом благодаря своей доступной цене. Этот автомобиль оказался значительно дешевле конкурентов, которые стоят как минимум на 1 миллион рублей дороже. Однако есть вероятность, что цены на эту модель могут вырасти в ближайшее время.

Ожидается, что повышение цен произойдет в начале следующего года. Причиной этого станет предстоящая значительная модернизация пикапа, которая включает обновление кузова и салона. Точные детали изменений пока неизвестны, но также планируется введение нового турбодизеля и 6-ступенчатой механической коробки передач. Эти нововведения могут повлиять на рост стоимости автомобиля. Однако официальной информации от ульяновского автозавода на этот счет пока не поступало.

Существует и другой возможный сценарий развития событий, связанный с пересмотром утилизационного сбора. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня», в 2023 году размер утилизационного сбора был повышен, но его расчет для пикапов часто был некорректным. Некоторые модели классифицировались как легковые автомобили, другие - как грузовые, что приводило к значительным разницам в размере сбора. В скором времени ожидается исправление этих расчетов, что также может повлиять на конечную стоимость пикапов.

Продукция УАЗа пользуется спросом как на первичном, так и на вторичном рынках, хотя и не является лидером по продажам. За первую половину 2024 года в России было продано около 16 тысяч подержанных пикапов, и УАЗ «Пикап» занял только третье место с немного более 2,1 тысячи проданных экземпляров.

Стоит отметить, что в первой половине 2024 года ульяновский автозавод значительно увеличил объемы поставок автомобилей в рамках государственных тендеров, приняв участие почти в 700 закупках. Хотя официальные данные не разделяют продажи по отдельным моделям, известно, что «Пикап» занял существенную долю в этих поставках, став третьей по объему продаж моделью УАЗа на российском рынке.

Несмотря на общий рост продаж пикапов в России в течение последнего года, количественные результаты остаются скромными. В июне УАЗ «Пикап» снова занял второе место среди самых популярных компактных грузовиков, однако за этот период (без учета государственных закупок) было продано всего 347 экземпляров. Тем не менее, представители УАЗа считают этот результат положительным.

В то же время УАЗ продолжает работу над обновлением «Пикапа». Однако за последние два месяца компания не предоставила никакой новой информации о ходе проекта, что может свидетельствовать о том, что работы находятся на стадии тестирования прототипов. Ожидается, что обновленный автомобиль появится на рынке через примерно полгода, хотя пока ни один тестовый экземпляр не был замечен на дорогах общего пользования. Вероятно, модернизация затронет как кузов, так и техническую часть пикапа.

Фото:commons.wikimedia.org/ Petr Magera (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license )