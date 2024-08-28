На Японию надвигается тайфун "Шаньшань": местных жителей эвакуируют, авиарейсы отменены

В Японии около 780 тыс. жителей получили рекомендацию эвакуироваться из-за тайфуна

В Японии около 780 тысяч жителей юго-западных регионов получили рекомендации эвакуироваться из-за приближения тайфуна "Шаньшань". Эвакуация касается городов Миядзаки, Кагосима и других районов, где объявлен четвертый уровень опасности.

Для координации действий правительство Японии создало специальный штаб по реагированию на стихийные бедствия.

Из-за тайфуна уже отменены более 230 авиарейсов, ожидается приостановка движения скоростных поездов "синкансэн" и закрытие некоторых скоростных дорог. Тайфун движется на северо-восток со скоростью ветра до 60 м/с.

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