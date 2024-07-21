В туристическом секторе Турции в разгар сезона наблюдается недостаток клиентов, из-за чего многие отели остаются незаполненными, и рестораны на популярных курортах, таких как Чешме и Бодрум, вынуждены предлагать скидки от 10 до 20 процентов и отменять плату за обслуживание.

Спад посещаемости особенно заметен в среднем и нижнем ценовых сегментах, тогда как элитные рестораны с высокими ценами по-прежнему пользуются популярностью. По словам Махмута Сердара Кочадона, председателя Совета директоров Торговой палаты Бодрума, снижение цен более чем на 40-50%, как это делают некоторые отели, невозможно для большинства ресторанов из-за ограниченных прибылей и короткого сезона.

Фото: flickr.com/Dennis Jarvis (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)