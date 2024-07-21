Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция успешно устранила основные проблемы, вызванные глобальным компьютерным сбоем 19 июля. Он отметил, что в стране нет серьезных проблем, связанных с этим кризисом, и текущее положение лучше, чем в других частях мира.

Однако, небольшие перебои все еще существуют. Turkish Airlines отменила более 80 рейсов, но пассажирам предложили бесплатный обмен билетов до 25 июля. Также в Турции были проблемы с доступом к банковским сервисам и работой электронных платформ, сообщает ТАСС.

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