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В Турции заявили о приоритетности прекращения огня на Украине
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Турция, сохраняя свой нейтралитет, заявила о перспективах прекращения огня на Украине

В Турции заявили о приоритетности прекращения огня на Украине

Анкара, сохраняя нейтралитет, ставит во главу угла завершение боевых действий на Украине. Об этом, со ссылкой на главу турецкого военного ведомства Яшара Гюлера, пишет информационное агентство Рейтер.

Министр обороны Турции подчеркнул, что его страна продолжает придерживаться взвешенной и деятельной позиции в отношении установления мира между Москвой и Киевом. По его словам, первоочередной задачей является достижение перемирия.

Ранее в интервью французскому изданию "Монд" украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность начала диалога с Россией, не ставя при этом предварительным условием возвращение территорий. Он также отметил, что вопрос территориальной принадлежности должен решаться народом Украины путем референдума, охарактеризовав его как крайне сложный.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам. Президент России Владимир Путин выдвинул ряд инициатив по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он заявил о немедленном прекращении огня и начале переговорного процесса при условии вывода украинских войск с территорий, которые вошли в состав Российской Федерации. Помимо этого, по словам президента, Киев должен официально отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять на себя нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин также упомянул о необходимости отмены санкций, введенных против России.

Фото: commons.wikimedia.orgАнджей Шкопиньский(Creative Commons Attribution 3.0 Unported.)

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