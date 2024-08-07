Турция на 11% увеличила закупки пшеницы из России

Турецкие потребители перед введением ограничений на ввоз пшеницы из-за границы увеличили ее закупки этой товарной продукции у наших аграриев до максимальных с начала текущего года 140,3 миллиона долларов, сообщает таможенное управление республики. Ранее до 15 октября власти Турции приостановили ввоз зерна.

Данное решение направлено на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате сезонного снижения цен на пшеницу. Согласно свежей статистики в июня текущего года наша страна осталась единственным крупным поставщиком этих товарных позиций в Турцию: импорт с Украины, которая традиционно была вторым из основных экспортеров, упал в восемь раз.

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