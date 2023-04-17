После выдвижения обвинений в адрес бывшего президента США Дональда Трампа в подлоге финансовых документов, его предвыборная кампания получила $15,4 млн. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на штаб предвыборной кампании Трампа.
По данным источника, в штабе Трампа считают, что такой рост пожертвований свидетельствует о том, как его сторонники сплотились вокруг него после возникновения обвинений. Таким образом, юридические проблемы, несмотря на свою серьезность, оказали положительное влияние на политическую и финансовую сферы Трампа.
Ранее The Hill сообщало, что бывший президент США собрал более $34 млн. на свою предвыборную кампанию, причем количество пожертвований увеличилось после выдвижения против него уголовных обвинений.
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